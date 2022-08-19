Окупанти б'ють зі ствольної артилерії по центру Нікополя [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти вночі обстрілюють центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію.
Про це повідомляє в Telegram голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко.
Жителів просять залишатися в укриттях або коридорах.
"Армія Росії обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебуваєте в укриттях або коридорах", - йдеться в повідомленні.
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