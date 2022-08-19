Ворог накрив вогнем Дніпропетровську область, є жертви [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Російська армія вночі накрила вогнем відразу три райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський і Нікопольський.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
В Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня пошкоджено житло, газопровід та лінію електропередач.
По Великій Костромці Зеленодольської громади окупанти били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не постраждали
У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик.
"Він просто спав удома, коли в його будинок прилетіли снаряди з РСЗВ "Торнадо С", - повідомив Резніченко.
Дитина в лікарні, її прооперували. У селі пошкоджено будинки.
У центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії.
У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, близько 10 магазинів, ліцей, банк і автобусна зупинка. Виведена з ладу лінія електропередач. Працюють електрики. Там без загиблих і поранених.
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