Російські війська в ніч на 25 серпня масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський.

Про це повідомляє в Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, по Синельниківському району після опівночі ворог вдарив вчетверте за добу. В результаті у Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Постраждали вісім осіб, серед них троє дітей. Всі поранені в лікарні.

Нікопольський район окупанти тричі накривали з "Градів" і важкої артилерії. У Нікополь і Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Обійшлося без постраждалих.

По Криворізькому району окупанти вдарили з "Ураганів" і "Смерчів". Ракети прилетіли в Апостолівську і Широківську громади. Внаслідок обстрілу село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнування житла.

Відзначається, що ракета, спрямована на Дніпровський район, була збита українськими військами.

Крім того, Резніченко розповів, що зараз тривають пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине.