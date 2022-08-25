Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область: є поранені, серед них діти [ Редагувати ]
Джерело: РБК
Російські війська в ніч на 25 серпня масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський.
Про це повідомляє в Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Так, по Синельниківському району після опівночі ворог вдарив вчетверте за добу. В результаті у Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Постраждали вісім осіб, серед них троє дітей. Всі поранені в лікарні.
Нікопольський район окупанти тричі накривали з "Градів" і важкої артилерії. У Нікополь і Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Обійшлося без постраждалих.
По Криворізькому району окупанти вдарили з "Ураганів" і "Смерчів". Ракети прилетіли в Апостолівську і Широківську громади. Внаслідок обстрілу село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнування житла.
Відзначається, що ракета, спрямована на Дніпровський район, була збита українськими військами.
Крім того, Резніченко розповів, що зараз тривають пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине.
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