День Незалежності: окупанти обстріляли 58 населених пунктів [ Редагувати ]
У середу, 24 серпня, на День Незалежності України російські війська завдали ударів по 58 населених пунктах.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, пише пресслужба МВС.
24 серпня для росії сакральна дата, якою вони не могли б не скористатися для своїх звірячих справ.Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів - це значно більша кількість обстрілів, ніж ми зазвичай фіксуємо. В результаті таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей.
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