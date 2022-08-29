Війська рф обстріляли три райони Дніпропетровської області: пошкоджені будинки [ Редагувати ]
Окупанти вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровської області - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Нікопольському районі влучили по Нікополю, марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих.
На жаль, стало більше постраждалих через вечірній обстріл Нікополя. Госпіталізовано ще одну людину. Він перебуває у важкому стані.
Після нічних обстрілів у Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач. У Нікополі без світла залишилися 2 600 сімей. У Марганці масштаби руйнувань з'ясовуються.
Вранці росіяни обстріляли Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. В Любимівській громаді ракета влучила по дачному масиву.
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