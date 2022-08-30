"Газпром" призупинив постачання газу до Франції [ Редагувати ]
Російська компанія "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie.
Повідомляється, що поставки припинені у зв'язку з несплатою липневих поставок в повному обсязі.
Зазначимо, раніше французька компанія Engie виступила із заявою, що між сторонами є розбіжності, які стосувалися деяких положень контракту. Саме тому з 30 серпня 2022 року поставки газу мали скоротитися.
по темі
У Франції вважають, що в питанні можливих візових обмежень слід розрізняти звичайних громадян рф і винуватців війни проти України
Європейський союз повинен покінчити з будь-якою залежністю від російської федерації
Перед засіданням глав МЗС Європейського союзу в Празі була висловлена пропозиція обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС
Генеральний штаб Збройних сил України в черговий раз звернувся до блогерів і представників ЗМІ з проханням не давати оцінок діям українських військових