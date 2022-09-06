Нічний обстріл Харкова: які наслідки [ Редагувати ]
У ніч проти вівторка, 6 вересня, російські окупанти обстріляли Харків. Про це повідомляється у Telegram мера міста Ігоря Терехова.
Внаслідок атаки ворога загинула місцева мешканка.
Міський голова розповів, що росіяни завдали ракетного удару по Індустріальному району.
В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки.
За словами мера, в другому випадку ракета прилетіла неподалік цивільної будівлі. Від розльоту осколків спалахнула пожежа. Постраждалих унаслідок обстрілів немає.
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