Окупанти вбили слюсара Запорізької АЕС [ Редагувати ]
Російські військові розстріляли працівника Запорізької АЕС. Про це повідомив міський голова окупованого Енергодара Дмитро Орлов.
26-річний працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін загинув 22 серпня - росіяни обстріляли таксі, в якому чоловік їхав на пасажирському сидінні.
З фото та відео, де видно пошкоджену автівку з отворами від куль, зрозуміло - машину обстріляли майже впритул. Владислав отримав важкі поранення, його одразу госпіталізували до реанімації. Але за кілька годин він помер. Водій того таксі також загинув.
Владислав Мітін закінчив Енергодарську гімназію №5. На Запорізькій АЕС працював слюсарем цеху теплової автоматики та вимірювань. За кілька днів до трагедії чоловік зареєстрував сторінку в інстаграмі, де написав таке гасло:
Не чекай, дій!
Нагадаємо, що окупанти продовжують інтенсивні обстріли Запорізької АЕС.
по темі
У понеділок, 5 вересня, чотири представники місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виїхали з території Запорізької АЕС
В окупованому Енергодарі Запорізької области лунають числені вибухи. Про це повідомляють в соцмережах місцеві жителі. Інформації про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури поки що немає
Виведення російських військ з Запорізької АЕС - єдиний варіант забезпечити безпеку станції. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Слова Макрона наводить Єлисейський палац
Внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС - Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок - був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС
Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС