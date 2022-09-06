Російські військові розстріляли працівника Запорізької АЕС. Про це повідомив міський голова окупованого Енергодара Дмитро Орлов.

26-річний працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін загинув 22 серпня - росіяни обстріляли таксі, в якому чоловік їхав на пасажирському сидінні.

З фото та відео, де видно пошкоджену автівку з отворами від куль, зрозуміло - машину обстріляли майже впритул. Владислав отримав важкі поранення, його одразу госпіталізували до реанімації. Але за кілька годин він помер. Водій того таксі також загинув.

Владислав Мітін закінчив Енергодарську гімназію №5. На Запорізькій АЕС працював слюсарем цеху теплової автоматики та вимірювань. За кілька днів до трагедії чоловік зареєстрував сторінку в інстаграмі, де написав таке гасло:

Не чекай, дій!

Нагадаємо, що окупанти продовжують інтенсивні обстріли Запорізької АЕС.