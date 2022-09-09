На звільнені території Харківської області будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС. Першочерговим завданням є забезпечення гуманітарних потреб для місцевого населення.

Про це повідомляє глава МВС Денис Монастирський під час брифінгу.

Він наголосив, світло в дуже багатьох населених пунктах тривалий час відсутнє тепло, будь-які умови для життя, а тому найперше - необхідне забезпечення гуманітарного вантажу.

"Можливість логістики, доїзду, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з Національною поліцією. Друге - це повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл, які будуть або вже деокуповані", - заявив Монастирський.

За його словами, будуть призначені, на деокупованих територіях окремі керівники військових адміністрацій, які будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися всі ці довгі місяці на окупованих територіях.

"Чітко визначили з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок у цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова №1, щоб повернулося життя в цей населений пункт. Забезпечити електроенергію, розмінування об'єктів інфраструктури, для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду", - зазначив Монастирський.