Окупанти посилили удари по Харкову: у чому причина [ Редагувати ]
Окупанти збільшили інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Це пов'язано з наступом ЗСУ.
За словами Синєгубова, за останні дні, внаслідок обстрілів є жертви серед цивільних.
Голова ОВА закликає усіх бути максимально обережними та зауважив, що активізація ворога пов'язана в першу чергу з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.
Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано.
Як відзначив голова ОВА, у звільнені населені пункти вже повертається поліція, а населенню надається допомога. Вже найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури й підготовка до зими.
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