Окупанти збільшили інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Це пов'язано з наступом ЗСУ.

За словами Синєгубова, за останні дні, внаслідок обстрілів є жертви серед цивільних.

Голова ОВА закликає усіх бути максимально обережними та зауважив, що активізація ворога пов'язана в першу чергу з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано.

Як відзначив голова ОВА, у звільнені населені пункти вже повертається поліція, а населенню надається допомога. Вже найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури й підготовка до зими.