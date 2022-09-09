У Харкові пролунала серія вибухів [ Редагувати ]
Фото: Reuters
У п'ятницю, 9 вересня, жителі Харкова повідомляють про серію звуків вибухів. Про це повідомляє "Суспільне. Харків".
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Харків'яни чули серію вибухів на півночі та на північному заході міста - перебувайте в укриттях.
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