Вночі проти неділі, 11 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє "Суспільне".

У Telegram мера міста Бориса Філатова повідомляється, що поки незрозуміло куди ворог стріляв і з якою метою.

Тварі на День міста вирішили нас "привітати" і вдарили по центру Дніпра ракетою. Попередньо, загиблих немає. Але є поранені.

Він додав, що масштаб руйнувань уточнюється.