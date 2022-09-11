Окупанти вдарили ракетами по Дніпру: є поранені [ Редагувати ]
Фото: volynnews.com
Вночі проти неділі, 11 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє "Суспільне".
У Telegram мера міста Бориса Філатова повідомляється, що поки незрозуміло куди ворог стріляв і з якою метою.
Тварі на День міста вирішили нас "привітати" і вдарили по центру Дніпра ракетою. Попередньо, загиблих немає. Але є поранені.
Він додав, що масштаб руйнувань уточнюється.
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Масштаби руйнувань з'ясовуються