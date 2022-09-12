Унаслідок ворожих обстрілів в Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули дві людини, ще один поранений. Про це повідомляється у Facebook ДСНС у Дніпропетровській області.

Подробиці:

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік та жінка.

19-річна дівчина перебуває в лікарні у важкому стані.

Крім того, був "приліт" до Зайцівської громади. Дані про масштаби руйнувань з'ясовуються.

Ракетами ворог влучив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Також за добу 7 ракет над Дніпропетровською областю збили підрозділи Повітряного командування "Схід".

Унаслідок ракетного удару по центру Дніпра минулої ночі пошкоджено 33 приватних будинки і багатоповерхівок