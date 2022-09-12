Обстріл Дніпропетровської області: жертвами стали дві людини [ Редагувати ]
Унаслідок ворожих обстрілів в Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули дві людини, ще один поранений. Про це повідомляється у Facebook ДСНС у Дніпропетровській області.
Подробиці:
- У Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік та жінка.
- 19-річна дівчина перебуває в лікарні у важкому стані.
- Крім того, був "приліт" до Зайцівської громади. Дані про масштаби руйнувань з'ясовуються.
- Ракетами ворог влучив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Також за добу 7 ракет над Дніпропетровською областю збили підрозділи Повітряного командування "Схід".
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