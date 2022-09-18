В Умані ввели низку заборон на святкування Рош ха-Шана [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час на святкування Рош га-Шана. Заборонено продаж алкоголю, піротехніки та зброї, на в'їзді у місто працюватиме півдесятка блокпостів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Уманської міськради.
Список заборон
За рішенням Черкаської обласної військової адміністраціі, в місті Умань з 19 по 30 вересня 2022 poку заборонили:
- продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних виробів, а також пневматичної зброї, іграшок, які імітують зброю;
- пішохідний та автомобільний рух під час дії комендантської години.
Також на під’їзді в місто вже діють 5 блокпостів з перевіркою документів та транспортного засобу.
"В’їзд та перевірка багажу паломників до міста Умань здійснюється лише за однією адресою: вул. Визволителів", - зазначено в повідомленні.
У міськраді звертають увагу, що жителям громади, які проживають у кварталі паломництва, достатньо на пропускному пункті пред’явити паспорт із відміткою про реєстрацію у даному кварталі.
"Якщо адреса реєстрації різниться із фактичним місцем проживання у кварталі паломництва, зверніться в ЦНАП для зміни місця реєстрації або в соціальний захист (для ВПО)", - попередили в міськраді.
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