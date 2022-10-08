Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами С-300 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти у ніч на 8 жовтня обстріляли Харків. Внаслідок атаки ворога постраждав місцевий мешканець.
Про це повідомляє в Telegram глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Посадовець зазначив, що після півночі загарбники завдали 4 ударів по Салтівському району та 1 - по Основ'янському.
"Ракети типу С-300 були запущені із російського Бєлгорода", - вказав Синєгубов.
За словами глави ОВА, внаслідок атаки ворога пошкоджений спорткомплекс і нежитлові приміщення. Є влучання у відкриті території.
Попередньо, із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік. На місцях працюють правоохоронні органи та профільні служби.
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