"Не виїжджайте з дому і не їдьте до столиці": Кличко терміново звернувся до людей [ Редагувати ]
Російські ракети вразили об‘єкти в центрі міста та в Солом‘янському районі Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Мер наголосив, що повітряна тривога досі оголошена, а отже триває загроза для мирних людей.
"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває", - написав він.
Кличко закликав мешканців столиці не просто перебувати в укриттях під час тривоги, а за можливості залишатися вдома.
"Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю", - наполегливо радить Кличко.
Центральні вулиці Києва, за його словами, перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
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