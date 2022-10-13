Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців міста подбати про своє забезпечення водою та теплом, зважаючи на масовані ракетні обстріли, які на два дні залишили місто без води та світла.

Уявіть, якби такі обстріли були не 10 жовтня, а 10 грудня. Прохання ставити буржуйки в укриттях, там де це можливо, вже не здається таким дивним. Тепер плани агресора стали зрозумілими. Він зробить все, щоб ця зима була надскладною для нас. Маємо бути єдиною громадою.

Такі саморобні пункти обігріву у холоди допоможуть жителям дочекатися відновлення комунікацій у разі нових атак ращистів на критичну інфраструктуру.

У Львівській міськраді повідомили, що задля економії електроенергії у Львові зупинять роботу фонтанів і вимкнуть підсвітку на фасадах будинків. Вуличне освітлення, задля безпеки, вирішили залишать.

Також мерія закликає жителів обмежити використання електроприладів у пікові години.

Нагадаємо, українців просять обмежити споживання електроенергії вранці і ввечері та не користуватися кількома потужними приладами одночасно. Це може допомогти уникнути вимушених відключень світла.