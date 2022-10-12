Третина Львова через ракетний терор досі без світла. Немає у більшості районів і водопостачання. Не курсує електротранспорт. Окупанти обстрілами вивели з ладу чотири електропідстанції.

Коли ж їх полагодять? І коли ситуація в області стабілізується? Христина Гашенко з'ясувала.

Напередодні приблизно опівдні російські ракети в чергове атакували місто.

Теодозія Тимофіївна, жителька Львова:

Бухало, бухао тай все. - Страшно? - Звичайно страшно. То є неприємно. Не знаю для чого. Тут ніхто не воює, не знаю яка причина, щоб так ненавидіти людей.

Три російські ракети знову влучили по двох об'єктах, які обстріляли напередодні. Постраждав один чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації:

Основний удар пройшовся по енергетичній інфраструктурі. На цей час уражено чотири станції. Ті чотири електропідстанції відігравали дуже важливу роль не тільки постачання електроенергії на львівську область, а також експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені.

Відтак у місті досі перебої з електропостачанням. Наразі 20 відсотків населення Львова залишаються взагалі без світла та гарячої води. Здебільшого це жителі багатоповерхівок.

Уляна, жителька Львова:

Є холодна вода, гарячої немає. Світла немає. Було, але знову немає.

Частина людей воду набирають із місцевих джерел.

Віталій, житель Львова:

Такої паніки нема, як було 24-го, по людях видно. Люди до всього звикають і до війни так само. Я вважаю, що з того буде, якщо всі почнуть панікувати.

Через проблеми зі світлом в одній із місцевих лікарень медики проводять лише екстрені операції. Чимало хірургічних втручань довелось скасувати, навіть пацієнтам із прифронтових регіонів країни.

Гнат, завідувач хірургічного відділення лікарні:

На цей час усі панові операційні втручання є зупинені, ми виконуємо лише невідкладні операції, які відбуваються у яких є життєві покази до цього. Це операції переважно спричинені кровотечами та гострими хірургічними захворюваннями.

Без світла у Львові залишились чимало магазинів.

Іван, власник крамниці:

Генераторів місто нічого не надає, працюємо так. Морозильні камери працюють на тому холоді, що вчора наморозило. Забираємо товар який швидко псується, забираємо додому і на ранок привозимо.

Попри проблеми з електропостачанням хлібозаводам таки вдалося забезпечити людей найціннішим...

Ні більше привезли. Три сітки, достатньо було. - А якого більше хліба привезли? - Різного, і білого, і батона і сірого.

Не проста ситуація із міським електротранспортом. Майже половина трамваїв та тролейбусів у місті не курсує.

Ольга та Степан, водії трамваїв:

Перша зміна стояла. Ми прийшли на свою зміну. Не знаємо. Поки поломку виправлять. Вчора ми сиділи, в депо ми заїхали в чотири ночі. Дали струм, поки вагони всі збирались.

Щоб люди могли дістатись на роботу, у Львові збільшили кількість автобусів. Пального на автозаправках наразі вистачає усім. У мерії уже заявили - ситуація не проста, на ремонт обладнання на пошкоджених електропідстанціях потрібні місяці.