У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
Харків
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У Харкові прогриміли вибухи у четвер, 13 жовтня.
Зазначимо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили через декілька хвилин після звуків вибухів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносить удари по Харкову.
Він попросив усіх мешканців залишатися в укриттях.
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