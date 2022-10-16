Росіяни вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Окупанти вночі 16 жовтня обстріляли з "Градів" і важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік", - зазначив посадовець.
Резніченко вказав, що ворожа атака спричинила кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали.
За його словами, у місті понівечені майже 30 багатоповерхових і приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач.
Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.
"У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. В інших районах кричала сирена, але без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
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