Ворог вдарив по Харкову [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 18 жовтня, у Харкові сталися вибухи. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Жителів міста просять не залишати укриттів до завершення сигналу тривоги.
Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!
Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, за 5 хвилин у місті вже сталися дві серії вибухів.
За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста.
Оновлено 8.33. У місті у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух потягів лініями метрополітену.
Також громадяни можуть використовувати станції у якості укриття.
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