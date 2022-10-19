У середу, 19 жовтня, у російському Бєлгороді розпочалася пожежа на підстанції "Південна", через що деякі житлові будинки залишилися без світла.

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram.

За його словами, через "перенапруження" відбулося відключення трансформатора на підстанції. На двох вулицях немає світла. На місці аварії вже працюють аварійні бригади.

При цьому в місцевих Telegram каналах розповідають, що пожежа пов'язана з "аварією техногенного характеру".