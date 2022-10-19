Частина Бєлгорода знову залишилась без світла [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У середу, 19 жовтня, у російському Бєлгороді розпочалася пожежа на підстанції "Південна", через що деякі житлові будинки залишилися без світла.
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram.
За його словами, через "перенапруження" відбулося відключення трансформатора на підстанції. На двох вулицях немає світла. На місці аварії вже працюють аварійні бригади.
При цьому в місцевих Telegram каналах розповідають, що пожежа пов'язана з "аварією техногенного характеру".
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