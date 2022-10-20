Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній. Про це повідомляється на сайті президента.

Укази датовані 19 жовтня. До переліку, прийнятого РНБО, увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб - 2507 та 1374 відповідно.

Сьогодні (19 жовтня, - ред.) президент України підписав два укази про набрання чинності санкціями, які були введені РНБО. Це була велика, складна, копітка робота. Після того, як буде публікація цих санкцій, там будуть досить несподівані прізвища олігархів росії і дуже велика кількість компаній, підприємств і так далі.

За словами Данилова, санкції щодо однієї людини "будуть відокремлені на певний проміжок часу".