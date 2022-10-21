росіяни знову атакують Харків - голова ОВА [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти знову б'ють по Харкову у п'ятницю, 21 жовтня.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - написав він.
Мер міста Ігор Терехов також повідомив про серію вибухів.
Зазначимо, що в Харкові та області оголошено повітряну тривогу. Жителів просять залишатися в укриттях.
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