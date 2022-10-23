У Миколаєві деякий час повністю було відсутнє електропостачання. Частково проблеми зі світлом спостерігаються і в області.

Як стверджують кореспонденти, у Миколаєві повністю було відсутнє світло.

"Також проблеми з електропостачанням спостерігаються в області", - додає "Суспільне".