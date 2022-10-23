В Миколаївській області спостерігають проблеми з електропостачанням [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Миколаєві деякий час повністю було відсутнє електропостачання. Частково проблеми зі світлом спостерігаються і в області.
Як стверджують кореспонденти, у Миколаєві повністю було відсутнє світло.
"Також проблеми з електропостачанням спостерігаються в області", - додає "Суспільне".
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