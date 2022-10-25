росіяни вночі атакували "Градами" та "Шахідами" Нікопольський район (фото) [ Редагувати ]
Вночі 25 жовтня окупанти обстріляли три громади на Дніпровщині. Зокрема, Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.
Про це пише в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Окупанти атакували район "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.
Попередньо люди не постраждали. Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.
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