У вівторок, 1 листопада, під Харковом пролунав вибух. Це трапилось під час повітряної тривоги.

"Харків'яни повідомляють про звук вибуху, ймовірно, за містом", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від представників влади на цей момент не було.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.