Під Харковом пролунав звук вибуху [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У вівторок, 1 листопада, під Харковом пролунав вибух. Це трапилось під час повітряної тривоги.
"Харків'яни повідомляють про звук вибуху, ймовірно, за містом", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації від представників влади на цей момент не було.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
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