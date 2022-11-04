Окупанти у ніч на 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники було збито українськими захисниками.

Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Посадовець зазначив, що наша ППО круто попрацювала.



"Приземлила" 8 ворожих Shahed-136. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - вказав Резніченко.

Однак тероризували росіяни район й іншою зброєю. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади: Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку.



На щастя, минулося без постраждалих. Водночас у Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.



"В інших районах вночі волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.