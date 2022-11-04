У Дніпропетровській області вночі збили 8 дронів-камікадзе ворога [ Редагувати ]
Джерело: Главком
Окупанти у ніч на 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники було збито українськими захисниками.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Посадовець зазначив, що наша ППО круто попрацювала.
"Приземлила" 8 ворожих Shahed-136. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - вказав Резніченко.
Однак тероризували росіяни район й іншою зброєю. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади: Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку.
На щастя, минулося без постраждалих. Водночас у Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.
"В інших районах вночі волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
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