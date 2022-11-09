В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про те, що росія продовжує закуповувати товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

кремль намагається таємно придбати снаряди для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів.

У звіті ISW вказується, що 20 серпня москва відправила до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.

Іран продовжує постачати москві безпілотники типу "Мохаджер", "Араш" і "Шахед" по повітрю та морю через іранські державні та приватні компанії.

В Інституті вивчення війни додали, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво рф продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

У сукупності ці дані свідчать про те, що кремль прагне обійти санкції.

Інші висновки ISW: