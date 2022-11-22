Українські військові деокупували майже 1900 населених пунктів [ Редагувати ]
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Українські військові від початку повномасштабного вторгнення рф станом на сьогодні, 22 листопада, деокупували вже 1886 населених пунктів.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
Медичні установи вже відновили свою роботу у 965 населених пунктах. Газопостачання повернуто до 1303 міст та сіл, електроенергія – до 1340, а водопостачання та мобільний зв'язок – до 1432 та 1190 населених пунктів відповідно.
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