Українські військові від початку повномасштабного вторгнення рф станом на сьогодні, 22 листопада, деокупували вже 1886 населених пунктів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Медичні установи вже відновили свою роботу у 965 населених пунктах. Газопостачання повернуто до 1303 міст та сіл, електроенергія – до 1340, а водопостачання та мобільний зв'язок – до 1432 та 1190 населених пунктів відповідно.