Окупанти обстріляли Харківську область: загинув мирний житель [ Редагувати ]
російські окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по Харківській області. Внаслідок атак загинув житель села Гатище.
Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram.
"Ворожому нападу вкотре зазнали Куп'янський та Вовчанський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище", - розповіли правоохоронці.
При цьому в Куп'янську-Вузловому через ворожі атаки було пошкоджено інфраструктуру, а в Шевченківській громаді - частково зруйновано два приватні будинки.
У поліції зазначають, що слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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