"Армія відновлення": до проекту залучено більше 3000 безробітних [ Редагувати ]
В рамках проекту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт було залучено більш як 3000 безробітних, а на оплату їхньої праці направили вже 18,3 мільйона гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
До виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" залучено вже 3314 безробітних у дев'яти регіонах України.
Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни й таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6700 гривень.
Вона додала, що серед цих людей майже в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років.
Нині проект "Армія відновлення" розгорнуто в Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Київській області - 770 осіб, Сумській - 739 осіб, Полтавській - 697 осіб областях.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:
- розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;
- облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
- розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
- заготівлі дров для військових та населення;
- розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;
- надання соціальних послуг в Пунктах незламності.
За словами заступниці міністра економіки, проект "Армія відновлення" діятиме і наступного року, тому на організацію громадських та суспільно корисних робіт в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік передбачено 154 мільйонів гривень.
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