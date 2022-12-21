До України прибув з візитом начальник Генштабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомляє Telegram-канал українського головнокомандувача.

Це нагода відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку. Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів.



Подякував за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали.

Валерій Залужний написав також, що "цінує можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території". І вдячний польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів.

"Без вільної України немислима вільна Польща", - автором цих слів вважають відомого польського інтелектуала Єжи Ґедройця. Вони надзвичайно актуальні зараз. Саме нам випала честь і відповідальність боротися за волю України і всієї Європи пліч-о-пліч.

Нагадаємо, 14 грудня Сейм Польщі оголосив росію державою-спонсором тероризму.