Нижня палата Національної Асамблеї Польщі ввечері 14 грудня ухвалила резолюцію про визнання росії "країною, яка підтримує тероризм і застосовує терористичні методи". Відповідний документ опубліковано на сайті Сейму Польщі.

Подібне рішення ухвалено на підставі того, що росія систематично порушує права людини, міжнародне право, статут ООН, а також низку інших зобов'язань.

Окремо у документі зазначаються наслідки російського вторгнення в Україну. Сейм Польщі звинуватив москву в спробі анексії українських територій, масовій загибелі мирних жителів, атаках на цивільну інфраструктуру та воєнних злочинах, які скоюються російськими військовими, включаючи страти, тортури, викрадення, згвалтування, мародерство та примусову депортацію мирних жителів. Крім того, росії ставиться в провину продовольчий і ядерний шантаж.

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Сейм Польщі також визнав росію країною, яка несе відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга" над територією України в 2014 році.

Також польські депутати визнали росію винною у падінні президентського авіалайнера в Смоленську у 2010 році, внаслідок якого загинув президент Польщі Лех Качинський та польські урядовці та військові.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про російську агресію проти України, в якій закликала членів Ради Європи визнати РФ «терористичним режимом».

Нагадаємо, 10 травня "терористичною державою" росію назвала Литва. 11 серпня таке ж рішення ухвалила Латвія. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в росії "терористичним". 16 жовтня визнав росію державою-терористом парламент Чехії, а 18 жовтня - Естонія.

26 жовтня (верхня палата парламенту) Польщі ухвалила резолюцію, яка визнає рф "терористичним режимом". 18 жовтня Естонія оголосила росію країною-спонсором тероризму.

23 листопада Європарламент прийняв резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.