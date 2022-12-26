росія може спробувати зробити для українців темними останні дні 2022 року. Тому харків'янам необхідно дотримуватись кількох порад.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

Він закликав мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на цьому тижні, а також дізнатися, де найближчий "пункт незламності".

"Зробити це можна в Telegram-боті "Харків - твій дім" - @tviyDimKharkivBot. Натиснувши в меню "Об'єкти, що працюватимуть без електропостачання", ви отримаєте посилання на інтерактивну карту міста, а також доступ до файлів, які можна завантажити на ваш гаджет. Там повний список усіх закладів, які працюють без електрики - від пунктів гарячого харчування та ветклінік до джерел водопостачання та магазинів", - наголосив міський голова.