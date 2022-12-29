Окупанти вдруге вдарили по Харкову: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Вдень 29 грудня російські війська знову завдали ударів по Харкову, внаслідок чого жертви та поранені. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется.
Зранку мер Харкова повідомляв, що у Немишлянському районі пролунала серія вибухів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вдень у області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлені на об’єкти критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані.
Нагадаємо, зранку російська армія випустила по Україні 69 крилатих ракет, 54 збила українська ППО. Над Києвом сили ППО збили всі 16 ворожих ракет.
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