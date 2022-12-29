У четвер, 29 грудня, під час масованої атаки росіян на Україну у столиці спрацювало ППО, було збито ракети. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет.

Пізніше він уточнив, що збито 16 ракет.