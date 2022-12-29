Над Київщиною збили 16 ракет [ Редагувати ]
У четвер, 29 грудня, під час масованої атаки росіян на Україну у столиці спрацювало ППО, було збито ракети. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет.
Пізніше він уточнив, що збито 16 ракет.
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