У Харкові чотири "прильоти": перші подробиці [ Редагувати ]
У четвер, 29 грудня, по Харкову влучили чотири ракети російських окупантів. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.
За словами Синєгубова, під прицілом - критична інфраструктура. Наразі на місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
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