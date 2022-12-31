Окупанти обстрілюють Харків та область [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що окупанти не припиняють обстріли Харкова і області.
В регіоні найбільше потерпає від обстрілів Куп'янськ та Куп'янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б'ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.
Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.
До того ж за його словами, в Куп'янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.
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