"Туш на День святого Валентина"

Британський вуличний художник Бенксі написав картину на честь Дня святого Валентина. Нове графіті з'явилося на стіні будинку в місті Маргіт у англійському графстві Кент.

Бенксі назвав картину "Туш на День святого Валентина", вочевидь, вона присвячене проблемі домашнього насильства.

На стіні зображена усміхнена домогосподарка у стилі 50-х років - у сукні та фартуху. Ідеальний образ порушує синець під оком і вибитий зуб. Поруч із жінкою – морозильна камера, з якої стирчать чоловічі ноги.

Таким чином, у День святого Валентина Бенксі вирішив привернути увагу до проблеми домашнього насильства.

Нагадаємо, у листопаді у Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі.