Бенксі намалював нову картину на честь Дня святого Валентина (фото) [ Редагувати ]
Британський вуличний художник Бенксі написав картину на честь Дня святого Валентина. Нове графіті з'явилося на стіні будинку в місті Маргіт у англійському графстві Кент.
Бенксі назвав картину "Туш на День святого Валентина", вочевидь, вона присвячене проблемі домашнього насильства.
На стіні зображена усміхнена домогосподарка у стилі 50-х років - у сукні та фартуху. Ідеальний образ порушує синець під оком і вибитий зуб. Поруч із жінкою – морозильна камера, з якої стирчать чоловічі ноги.
Таким чином, у День святого Валентина Бенксі вирішив привернути увагу до проблеми домашнього насильства.
Нагадаємо, у листопаді у Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі.
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