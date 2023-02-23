росія здійснила масштабну кібератаку на українські держсайти [ Редагувати ]
Держава-агресор росія здійснила кібератаку на низку сайтів українських державних та місцевих органів влади. Це призвело до того, що було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах.
Про це пише прес-служба Держспецзв’язку.
За даними відомства, над локалізацією наслідків кіберінциденту працювали фахівці Держспецзв'язку, СБУ та Департаменту Кіберполіції.
"Інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій", - сказано в повідомленні.
Спеціалістам вдалось відновити роботу більшості інформаційних ресурсів і вони працюють в штатному режимі.
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