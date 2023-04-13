Благодійний аукціон до Великодня проводять в музеї мистецтв з 2009 року.

Добро до Великодня! У Кропивницькому провели благодійний картинний аукціон. Гроші з продажу полотен спрямують на закупку медобладнання для лікування онкохворих діток. Скільки вдалось зібрати коштів? Про це далі.

Ось такі пристрасті вирують на Великодньому благодійному аукціоні у Кропивницькому. Серед сімдесяти шести лотів: картини та предмети декору. Їх безкоштовно надали художники та майстри. А змагаються за них як досвідчені аукціоністи, так і новачки, які цьогоріч беруть участь вперше.

Каріна Мала, учасниця Великоднього благодійного аукціону:

Весняна така, світла, кольори, не знаю, для мене це якесь відображення вільної України. І наразі зараз, коли ми переживаємо такі тяжкі часи, ми маємо можливість допомагати дітям.

Надія Оперчук, учасниця Великоднього благодійного аукціону:

Я придбала цю картину для того, щоб це було на згадку в день передпасхальний така ікона, а ці гроші пішли на добрі справи для одужання наших онкохворих дітей.

Благодійний аукціон до Великодня проводять в музеї мистецтв з 2009 року. І за цей час лише кілька разів скасовували.

Тетяна Ткаченко, директорка Кіровоградського обласного музею мистецтв:

2014, коли був початок війни, 2020 року, коли був ковід, і минулого року, коли було повномасштабне вторгнення, ми відтермінували, змінили формат, він не пройшов у Великдень, ми провели аукціон на допомогу ЗСУ "Разом до перемоги".

Зібрані кошти на цьогорічному аукціоні організатори спрямують на медобладнання в гематологічне відділення дитячої обласної лікарні.

Ольга Присяжнюк директорка з розвитку благодійного фонду:

Щонайменше потрібно 40 тисяч гривень - це закриє потребу у двох кардіомоніторах біля ліжок діток. Рак нікуди не дівся, онкохворі дітки як і раніше потребують нашої підтримки й допомоги, більшість з них лишилися проходити лікування тут. І татусі деякі наших підопічних також воюють в ЗСУ.

У результаті "запеклих" торгів за лоти на Великодньому аукціоні зібрали понад сто тридцяти тисяч гривень.