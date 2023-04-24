Вибір подарунка для дівчини, подруги чи дружини на день народження, річницю чи з іншого приводу – нетривіальне завдання. З одного боку, можна вибрати перевірені часом та поколіннями варіанти на кшталт цукерок чи букету кольорів. Це непоганий вибір, але назвати його оригінальним не можна. Можна піти іншим шляхом і пошукати щось незвичайніше.

Відмінне рішення – плюшеві білі ведмеді. Причому сьогодні можна не обмежуватися звичайними розмірами, а подарувати величезного ведмедика або зайчика, який приємно здивує вашу другу половинку.

Чому ведмедик краще?

На відміну від класичних "жіночих" подарунків, плюшеві іграшки радуватимуть одержувачку подарунка тижня, а може, місяці й року. У порівнянні з квітами, які зав'януть через кілька днів, або з солодощами, які, напевно, зникнуть ще швидше, м'які іграшки здаються розумнішим вибором.

Якщо ви хочете залишити приємні спогади про перше побачення, ювілей, весілля і не дарувати щось банальне, то великий плюшевий ведмідь це те, що вам потрібно. Якщо ви все ж таки шукайте класичних рішень, то разом з ведмедиком можна подарувати ще й букет квітів.

Згодом ведмедик стане стильним доповненням інтер'єру. Великі моделі можна використовувати як подушки або навіть м'які крісла.

Замовити ведмедиків та зайчиків можна у спеціалізованих сервісах, які доставляють іграшки силами транспортних компаній без передоплати.

Які бувають іграшки?

Вважають, що саме ведмеді – це найбільш романтична іграшка. У деяких випадках можна подарувати зайця чи плюшеве серце. Як правило, іграшки відрізняються кількома параметрами:

Кольором – білі, коричневі, лавандові, кремові, фіолетові тощо.

Розміром – від 50 сантиметрів до 1-2 метрів.

Дизайн – зовнішній вигляд іграшок також може бути різним.

Найбільшою популярністю користуються іграшки великих розмірів. У спеціалізованих сервісах доставки подарунків є навіть ведмеді 2 метри - така іграшка займе майже весь простір від підлоги до стелі. Знімки з такими іграшками точно потраплять до соціальних мереж дівчат.

Якщо ви хочете здивувати, але не шокувати дівчину, можна вибрати велику іграшку, але без крайнощів - наприклад, ведмедик 1 метр. При цьому іграшки залишаються відносно легкими – їхній м'який наповнювач майже нічого не важить. Однак іграшки завдовжки 200 сантиметрів справді можуть бути непідйомними для тендітної дівчини – вони важать до 15 кілограмів.