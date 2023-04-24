В Авдіївці залишається одна дитина, її переховують батьки - глава МВА [ Редагувати ]
В Авдіївці Донецької області, яка постійно знаходиться під обстрілами, наразі залишається лише одна дитина, її переховують батьки.
Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Свобода.
"Не можемо її знайти, батьки ховають її, переховують. Але нічого, знайдемо і вивеземо", - сказав Барабаш.
Він пояснив, що за законодавством, не можна розлучати дітей з родиною - її має супроводжувати хоча б один з батьків. Тому ті, хто не захотів виїжджати з Авдіївки, змінюють місце проживання і ховають дітей від евакуаційних груп.
"У родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби тільки не їхати на більш безпечні території, не тільки Донецької області, а й взагалі України", - додав глава міста.
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