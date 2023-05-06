Понад півтора мільйона гривень вдалося зібрати волонтерам з продажу сувенірів, зроблених з російського танку Т-80. Його затрофеїли на початку повномасштабної війни українські військові. Проте, ремонту він не підлягав. Тож було вирішено - пустити його на виготовлення пам'ятних виробів. На що підуть кошти - розкаже Даніїл Снісар.

Гордість армії країни-агресора. Танк Т-80, який ще кілька років тому роз'їжджав на параді по Червоній площі, перетворився на символ незламності вже українських Збройних сил. Саме цей танк, найновіший у серії - атакував Україну з Бєлгорода на Східному фронті на початку повномасштабної війни. Та під Харковом його героїчно зупинив спецпідрозділ "Кракен".

Діана Подолянчук, співорганізатор проєкту "Знищити танк":

Це дуло нашого танку, яке ми розпиляли, спільно з нашими американськими партнерами, на маленькі шматочки, і заробили біля півтора мільйона гривень.

Трофей - на сувеніри. Цю ідею волонтери почали втілювати взимку. Проєкт підтримали й в ЗСУ, і в Міноборони. Машина відновленню не підлягала. Тож з нею зробили сувеніри.

Марина Дякун-Рудюк, представниця благодійного фонду "Ворота в Україну":

Сувеніри також замовляють люди з різних куточків світу, у нас міжнародна доставка. Найчастіше - це Сполучені Штати Америки, Канада, Японія та країни Європи. Люди сприймають це більше, як жест підтримки нашої країни. Для них - це дуже важливо долучитися до цієї підтримки таким способом.

Усі зібрані кошти направили на потреби військових і дітей, чиї матерії опинилися у полоні окупантів.

Юлія "Тайра" Паєвська, волонтерка, медикиня:

Я не можу спокійно спати, жити, оскільки дуже багато моїх посестер і побратимів в полоні - це абсолютно нелюдські умови, там жити взагалі неможливо. Я хочу подякувати всім, хто долучився до допомоги й сім'ям, і дітям полонених. Всім, хто допомагає в обміні.

За час війни з полону вдалось звільнити 212 жінок-військовослужбовців. Ще близько 300 - нині залишаються у неволі.

Богдан Охріменко, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими: