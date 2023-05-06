Російський танк Т-80 збирає кошти для українців [ Редагувати ]
Понад півтора мільйона гривень вдалося зібрати волонтерам з продажу сувенірів, зроблених з російського танку Т-80. Його затрофеїли на початку повномасштабної війни українські військові. Проте, ремонту він не підлягав. Тож було вирішено - пустити його на виготовлення пам'ятних виробів. На що підуть кошти - розкаже Даніїл Снісар.
Гордість армії країни-агресора. Танк Т-80, який ще кілька років тому роз'їжджав на параді по Червоній площі, перетворився на символ незламності вже українських Збройних сил. Саме цей танк, найновіший у серії - атакував Україну з Бєлгорода на Східному фронті на початку повномасштабної війни. Та під Харковом його героїчно зупинив спецпідрозділ "Кракен".
Діана Подолянчук, співорганізатор проєкту "Знищити танк":
Це дуло нашого танку, яке ми розпиляли, спільно з нашими американськими партнерами, на маленькі шматочки, і заробили біля півтора мільйона гривень.
Трофей - на сувеніри. Цю ідею волонтери почали втілювати взимку. Проєкт підтримали й в ЗСУ, і в Міноборони. Машина відновленню не підлягала. Тож з нею зробили сувеніри.
Марина Дякун-Рудюк, представниця благодійного фонду "Ворота в Україну":
Сувеніри також замовляють люди з різних куточків світу, у нас міжнародна доставка. Найчастіше - це Сполучені Штати Америки, Канада, Японія та країни Європи. Люди сприймають це більше, як жест підтримки нашої країни. Для них - це дуже важливо долучитися до цієї підтримки таким способом.
Усі зібрані кошти направили на потреби військових і дітей, чиї матерії опинилися у полоні окупантів.
Юлія "Тайра" Паєвська, волонтерка, медикиня:
Я не можу спокійно спати, жити, оскільки дуже багато моїх посестер і побратимів в полоні - це абсолютно нелюдські умови, там жити взагалі неможливо. Я хочу подякувати всім, хто долучився до допомоги й сім'ям, і дітям полонених. Всім, хто допомагає в обміні.
За час війни з полону вдалось звільнити 212 жінок-військовослужбовців. Ще близько 300 - нині залишаються у неволі.
Богдан Охріменко, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:
Вони мають бути репатрійовані, тобто, повернуті без жодних умов. Водночас важливо підтримати маленьких українців, які чекали та продовжують чекати своїх матусь з полону.
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