Україна забороняє імпорт з Молдови [ Редагувати ]
Україна готує постанову про заборону імпорту з Молдови. Про це "Європейській правді" повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.
Таким чином Київ відповідає на плани Кишинева заборонити ввезення української сільгосппродукції.
Ми повідомили Кишинів - будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови.
Запровадження заборони вже погоджено та запущено у підготовку.
Нагадаємо, 6 травня Міністерство сільського господарства Молдови повідомило про намір приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України.
Про це рішення міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля особисто поінформував українського міністра Миколу Сольського. Забороняти транзит української агропродукції Кишинів не буде.
За підсумками 2022 року імпорт з Молдови в Україну склав $151 млн. Зокрема, Україна завозила паливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильні екстракти ($15 млн), овочі та перероблені овочі ($16 млн), горіхи ($15 млн), а також чорні метали ($10 млн).
Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія ввела заборону до 5 червня на імпорт української сільгосппродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.
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