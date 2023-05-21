У мережі повідомляють про загибель віцепрезидента УАФ Плієва [ Редагувати ]
У соціальній мережі Instagram користувач Казбек Тадеєв пише про отримане повідомлення від невідомого росіянина, в якому той стверджує про нібито загибель віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Алана Плієва.
Казбек Тадеєв наводить скрін листування з невідомим, фото Плієва, яке отримав і додає:
Ось таке пишуть упороті путіноїди. Алан Плієв був пов’язаний з футболом в Україні. Хоч особисто ми не були знайомі, якщо це правда, то царство небеснев.
Алан Плієв, згідно з даними офіційної сторінки УАФ, перший віцепрезидент Асоціації.
У січні поточного року своїй сторінці Фейсбук він повідомив, що обійматиме цю посаду на громадських засадах.
Останній допис Плієва у Фейсбук датований 17 лютого, хоч до цього він вів комунікацію у соцмережі досить активно.
Видання намагається отримати офіційне підтвердження або ж спростування інформації щодо вірогідної загибелі Алана Плієва.
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