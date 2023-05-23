Україна вже відновлює свої міста і сіла. Коштом держбюджету, благодійників, іноземних партнерів у різних регіонах відбудовують пошкоджені росіянами будинки, школи та лікарні. Кабмін затвердив експериментальний проєкт - визначив 6 населених пунктів, де працюватимуть за принципом "відбудувати краще, ніж було".

Серед них - Бородянка на Київщині. Напередодні там відбувся семінар з відновлення країни. На ньому побував і наш кореспондент Роман Барашев.

Селище Бородянка було звільнене від рашистської окупації більш як рік тому. Місцевий центр психологічної реабілітації до повномасштабного вторгнення мав ось такий вигляд. Після втручання "русскава міра" - ось такий.

Людмила Бойко, керівниця Бородянського центру психологічної реабілітації:

Там знаходився штаб нашої центральної частини ТРО, цей центр був розбитий вщент.

Під завалами будівель після деокупації Бородянки було знайдено понад 40 загиблих. Ще більше тіл правоохоронці виявили у стихійних похованнях.

Вадим Чернишук, заступник начальника відділення поліції Бородянки:

Київське бюро судмедекспертиз зайшло в тупик, вже не було куди приймати тіла. В день 15, 16, 20 чоловік - морги переповнені…

У місцевому Будинку культури зібрались очільники військових адміністрацій та правозахисники з Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Луганщини… Бородянці розповіли колегам, як вони організовували роботу у перші тижні після деокупації. І як тепер залучають фінанси міжнародних донорів на відновлення селища.

Георгій Єрко, в.о. селищного голови:

Відновлюємо за рахунок коштів Литви наш ліцей, будується там бомбосховище. За допомогою місії ООН ми відбудували ЦНАП, де ми надаємо адміністративні послуги нашому населенню. За допомогою Швейцарії відбудовується Центр надання діткам допомоги інклюзивно-ресурсний центр. Угорщина приступає до відбудови школи в селі Загальці, де за допомогою угорців побудований модульний садочок.

У першу чергу тут взялися за ремонт об'єктів критичної інфраструктури: вишки зв'язку, каналізаційний колектор, мережі водопостачання та водовідведення. Але масштаби руйнації такі, що робота є і досі.

Георгій Єрко, в.о. селищного голови Бородянки:

Багато будинків, де ще не відновлено теплопостачання… 49 об'єктів державної і комунальної форм власності - і будинок культури, і приміщення суду, і приміщення поліції.

Сотні населених пунктів потребують стратегічних алгоритмів відновлення. Організатори конференції зазначають - ці алгоритми мають бути ефективними та прозорими.

Роман Бочкала, співзасновник ГО "СТОП КОРУПЦІЇ":

Деякі громади вже виконали домашнє завдання - побудували проект відбудови, деякі ще не готові. І важливо допомогти, щоб вони якомога швидше підготувалися та могли спрямовувати кошти міжнародних донорів для відбудови своєї інфраструктури.

Урядовий експеримент під маркою "відбудувати краще, ніж було" стартує в Бородянці наступного місяця. Це буде спочатку демонтаж, а потім відбудова 4-х п'ятиповерхових будинків і однієї 9-поверхівки.