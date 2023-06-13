ЗСУ звільнили Макарівку на Донеччині (відео) [ Редагувати ]
Населений пункт Макарівка, що на Донеччині, звільнено. Про це повідомила 35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області.
Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.
Наразі Збройними силами України звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
За минулий тиждень наступальних дій на Бахмутському напрямку просування українських військ склали на Лівому фланзі - півтора кілометри, на Правому фланзі - три з половиною кілометри.
За тиждень в ході ведення активної наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування угруповання Сил оборони України склало шість з половиною кілометрів, площа звільненої української землі на східному та південному напрямках склала понад 100 квадратних кілометрів.
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