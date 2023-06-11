Українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Макарівка Донецької області. Також Силами оборони деокуповано населений пункт Благодатне.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів", - повідомила вона.

За її словами, на півдні ЗСУ просунулися двома напрямками від 300 до 1500 метрів.

"Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка", - заявила Маляр.

При цьому вона додала, що на напрямках, де українські війська в обороні – жодної позиції не втрачено.